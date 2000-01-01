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8 962 684-54-90
8 812 984-54-90
8 962 684-54-90
8 812 984-54-90
8 962 684-54-90
8 812 984-54-90
8 962 684-54-90
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Магазин запчастей Форд в Санкт-Петербурге

Купить запчасти для Форд Фокус 1, Форд Фокус 2, Форд Фокус 3, Форд Фиеста, Форд Фьюжн, Форд Мондео 4, Гэлакси, Форд Куга, Форд Фокус Куга 2, Форд Транзит и многих других Фордов можно у нас.

Всегда в наличии комплекты ТО для автомобилей Форд, а также колодки, свечи, ремни, запчасти подвески и прочие товары. На заказ можем привезти любую запчасть, от винтика до двигателя. 

СкидкиFAQ

Магазин автозапчастей Форд Партли  предлагает:

Надёжность и гарантии

Только проверенные поставщики с официальной гарантией


Большой ассортимент

Оригинальные и не оригинальные

запчасти в наличии

Отличное обслуживание

Вежливые менеджеры помогут с выбором

и точно подберут запчасть


Надёжность и гарантии

Только проверенные поставщики с официальной гарантией


Большой ассортимент

Оригинальные и не оригинальные

запчасти в наличии

Отличное обслуживание

Вежливые менеджеры помогут с выбором

и точно подберут запчасть


Возврат товара

Принимаем товары по

упрощённой схеме

Скидки и акции

Накопительные скидки и акции

дла наших клиентов

Доставка по России

Доставка товаров по Санкт-Петербургу

и всей России

Возврат товара

Принимаем товары по

упрощённой схеме

Скидки и акции

Накопительные скидки и акции

дла наших клиентов

Доставка по России

Доставка товаров по Санкт-Петербургу

и всей России

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Контакты

Адрес
Санкт-Петербург проспект Луначарского, 15к1
Санкт-Петербург
Россия
Вход со стороны перекрестка в цокольный этаж. Лестница направо.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург проспект Луначарского, 15к1
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург проспект Луначарского, 15к1
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург проспект Луначарского, 15к1
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург проспект Луначарского, 15к1
Телефоны
8 (812) 984-54-90
8 (812) 984-54-90
8 (962) 684-54-90
8 (962) 684-54-90
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Часы работы
E-mail
ufi@ro.ru
WhatsApp
+79626845490

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